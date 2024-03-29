Chery предложит россиянам недорогой, но крупный седан

Как сообщает издание «Китайские автомобили», два автомобиля были замечены возле одного из дилерских центров марки. В представительстве Chery изданию подтвердили, что модель теоретически может появиться в открытой продаже, но окончательного решения по этому вопросу ещё нет.

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Chery Arrizo GX — это реинжиниринговая версия модели Arrizo 5 образца 2015 года. Её габариты — 4710 x 1825 x 1490 мм при длине колёсной базы 2670 мм. В Китае продажи таких машин свёрнуты, но на экспортных рынках автомобиль всё ещё присутствует.

Он оснащается исключительно 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с., с которым состыкован вариатор. Последняя цена седана на рынке Поднебесной за модель 2021 года составляла 129 8000 юаней (то есть примерно 1,65 млн рублей).

Кстати, Chery ввела дополнительные скидки на автомобили 2023 года. Действие программы продлится до 31 марта 2024 года. Если воспользоваться прямой скидкой, приплюсовав выгоду за сдачу старого автомобиля, Chery Tiggo 4 Pro теперь можно купить по цене Lada Vesta.