Новому кроссоверу GAC Emkoo изменили название для рынка РФ

Первые изображения и характеристики кроссовера GS4 появились в Сети. Автопроизводитель GAC раскрыл некоторые подробности.

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Основой для создания GS4 Max стал внедорожник Emkoo, который уже продается в Китае и зарекомендовал себя как неприхотливый автомобиль. GS4 Max и Emkoo входят в состав суббренда Trumpchi.

GS4 Max имеет множество сходств с Emkoo, это четкие линии кузова с оригинальной формой задних стоек и отличительными выштамповками на бортах, привлекающий внимание крупный спойлер. Оба кроссовера имеют колесную базу 2 750 мм, при этом есть незначительные отличия в длине кузова

Специально для GS4 Max была обновлена передняя часть, видоизменили решетку радиатора, оптику и бамперы. На заднем бампере теперь нет имитации диффузора, а также цветной вставки на спойлере, которая была у Emkoo. Между светодиодной оптикой появилась прямая диодная полоса.

У обоих внедорожников схожий интерьер: однотипный руль, центральный дисплей на 14,6 дюйма. При этом есть и отличия, GS4 Max получил в свое оснащение упрощенные дефлекторы, также на смену селектору пришел традиционный рычаг переключения передач. В базовое оснащение вошли электрорегулировка кресел и боковых зеркал, климат-контроль, панорамная крыша. Для управления медиасистемой используется голосовой помощник.

GS4 Max оснащается только 1,5-литровым турбированным силовым агрегатом, мощностью 177 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Расход топлива в смешенном цикле заявлен производителем в 6,4 литра на 100 километров пути. Не исключено, что в будущем GS4 Max будет оснащаться и более мощным двигателем.

Ожидается, что стоимость GS4 Max будет стартовать с отметки в 1 270 000 рублей. О том, что внедорожник появится на российском рынке, стало известно в марте текущего года. Старт продаж запланирован на осень 2024 года.