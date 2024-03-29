УАЗ вернул своим внедорожникам спецверсию "Экспедиция"

Компания УАЗ возобновляет выпуск и продажи экспедиционных версий моделей СГР и "Хантер". Автомобили с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием будут доступны для заказа с апреля.

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Возобновлению производства особых автомобилей СГР и "Хантер", созданных для покорения самого жесткого бездорожья, предшествовали многочисленные запросы со стороны корпоративных и частных клиентов.

Исполнение "Экспедиция" традиционно предлагает большой арсенал вспомогательного оборудования. Силовые бамперы с буксировочными петлями и отверстиями для использования реечного домкрата защищают кузов от внешних факторов при преодолении препятствий. Аналогичной цели служит также экспедиционный багажник с широкими опорами (в случае с УАЗ СГР - еще и лестницей), который позволяет перевозить массивные крупногабаритные грузы, а равно монтировать выдвижной тент (маркизу). Защита трубчатой конструкции предохраняет рулевые тяги от механических воздействий.

Лебедка электрического типа прошла все необходимые испытания на тяговое усилие и электросовместимость с обеими моделями. Продуманная компоновка агрегата не препятствует оптимальному охлаждению двигателя. Блокировка дифференциала заднего моста приумножает внедорожные качества автомобилей и активируется кнопкой в салоне. Тягово-сцепное устройство обеспечивает надежную фиксацию при буксировке прицепов. Шины Maxxis с усиленным стальным кордом и протектором повышенной износостойкости добавляют уверенности на бездорожье, демонстрируя высокую эффективность на слабых грунтах.

Перечисленный выше список экспедиционный УАЗ "Хантер" дополняет расширителями колесных арок, а также силовыми порогами, подготовленными для поднятия даже полностью загруженного автомобиля реечным домкратом. СГР "Экспедицию" легко опознать по выносному креплению для транспортировки запасного колеса. Обе модификации также имеют функцию подогрева передних сидений.

Все внедорожное оборудование, как и прежде, инсталлируется непосредственно на Ульяновском автозаводе и не требует дополнительных регистрационных действий.

По сложившейся традиции экспедиционные спецверсии будут выделяться ярким оранжевым цветом кузова. Модели первой партии предложат в эксклюзивной окраске металлик "Сочный апероль", которую впоследствии в базовой версии сменит аналогичный неметаллик. Кроме того, впервые станет доступным опциональное защитное покрытие "Раптор".

Стоимость УАЗ СГР и "Хантер" в исполнении "Экспедиция" составляет 1 690 000 и 1 785 000 рублей соответственно.