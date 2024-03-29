Власти до сих пор не знают, что делать с электросамокатами

С наступлением нового сезона на арендных электрических самокатах появились номера, которые позволят контролировать соблюдение пользователями кикшеринга правил. Сами они идею не оценили и уже начали заклеивать знаки. В результате власти и эксперты вновь возобновили спор о необходимости усилить контроль за СИМ и ввести для них новые ограничения.

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Среди предложений, которые прозвучали на заседании Мосгордумы, значится полный запрет на передвижение на электросамокатах, моноколёсах и других средствах индивидуальной мобильности по тротуарам и в парках, где всегда много детей и матерей с колясками.

Помимо этого, ряд депутатов настаивает на введении моратория на прокатные электросамокаты до тех пор, пока город не обеспечит безопасность и не создаст инфраструктуру.

Впрочем, в московском Дептрансе заявили, что запретить СИМ не получится, так как они стали частью транспортной системы. Однако в ведомстве заявили, что планируют расширить сеть велодорожек с нынешних 512 до 601 км.

Эксперты, впрочем, инициативу не поддержали. Так, руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов указал на низкое качество покрытия дорожек, а глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов усомнился, что после появления новых велодорожек самокатчики перестанут выезжать на тротуары и сбивать людей.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также напомнил, что сегодня усиливается контроль только за арендными самокатами. Тем временем личные СИМ, особенно за курьеры-доставщики, продолжают игнорировать все ПДД и нормы безопасности.