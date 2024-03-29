Rolls-Royce Ghost отправят в отставку

Rolls-Royce Ghost будет снят с производства, на замену ему придет седан Alpina, такую информацию официально сообщил автоконцерн BMW.

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После того, как Alpina официально перейдет в управление BMW, суббренд будет выступать аналогом Mercedes-Maybach. Для того чтобы избежать возможной конкуренции на мировом рынке, было принято решение снять с производства Rolls-Royce Ghost.

Rolls-Royce же продолжит работу над выпуском эксклюзивных легковых автомобилей премиум-класса, будет развиваться направление Spectre, в которое входит кабриолет и лимитированные версии седанов.

Alpina также проведет реорганизацию в выпускаемом модельном ряду. Так, с производства будут сняты все бюджетные версии на базе 3-Series, 5-Series, в том числе Х3, купе и кабриолеты.

BMW в настоящее время возлагает большие надежды на новую платформу Neue Klasse, специально разработанную для выпуска электромобилей. Компания намерена выпустить к 2026 году, на данной платформе, автомобили iX3 и i3, которые получат в свое оснащение электромотор. При этом автомобили, выпускаемые с ДВС, сохранят платформу CLAR II до 2035 года, после чего она будет полностью упразднена.

Цикл производства Rolls-Royce Ghost будет окончательно прекращен в 2029 году, к этому времени выйдет в продажу новый седан Alpina B7. Ожидается, что Alpina B7 будет оснащаться бензиновой силовой установкой, а основой станет BMW 7-Series G70, который в недавнем времени получил ряд обновлений. Начиная с 2030 года, Alpina будут оснащать свои автомобили исключительно электрическими двигателями.

Напомним, что многие мировые производители сообщали о своих намерениях прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, на их место придут электромоторы.