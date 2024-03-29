Для московской полиции разработали бронеавтомобиль с необычным дизайном

На Петровке, 38 в Москве возле главка полиции был замечен необычный бронеавтомобиль, который судя по орнаменту в задней части называется «Центурион».

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Его дизайн вызывает шок и одновременно завораживает. Бронекузов капотной компоновки окрашен в черный цвет. В настоящее время никакой официальной опубликованной информации о нём нет.

Внешний вид бронеавтомобиля напоминает «Фалькатус», выпускаемый компанией «Форт-Технология» с 2015 года для спецназа ФСБ на шасси грузовика КАМАЗ-4911.

Интересно выглядит лобовое окно с обратным наклоном, напоминающее о советских тепловозах серии ТЭ10. Окна на дверях выполнены длинными и узкими, а под ними расположены бойницы.