АвтоВАЗ начал сборку автомобилей Lada в Азербайджане

Компания АвтоВАЗ начала сборку автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке местного партнера.

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До конца года там планируется запустить сборку и других моделей - семейств Niva и Vesta.

Производственная площадка Lada уже в этом году может выпустить до полутора тысяч автомобилей в Азербайджане.

В начале января президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал страны, куда будут экспортироваться российские машины.

В Беларуси планируется ускорение роста продаж, а Казахстане, Узбекистане, Боливии, Ливии и Иордании готовится перезапуск продаж. Новыми рынками станут Эфиопия, Иран и Вьетнам.

Среди новинок этого года в России - Lada Vesta с вариатором, запуск серийного выпуска Lada Largus в Ижевске, а также старт производства в сентябре бизнес-седана Lada Aura. Кроме того, весной Vesta должна получить ESP, а в конце года появится Lada Niva Legend Sport.