В Хакасии ищут водителя Land Cruiser, припарковавшегося на мемориале героям войны

В Хакасии разыскивают водителя Land Cruiser, который припарковал свой автомобиль на мемориале героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском отделении Народного фронта.

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«МВД и ГИБДД Хакасии оперативно отреагировали на сообщение абаканцев о том, что некий гражданин на автомобиле Land Cruiser устроил парковку на мемориале героям Великой Отечественной войны в МПС», — говорится в публикации.

Сейчас дело находится на контроле прокуратуры Хакасии. Очевидцев при наличии дополнительной информации попросили обращаться в Госавтоинспекцию.

До этого в сети распространились фото Land Cruiser, припарковавшегося на мемориале в Абакане, столице Хакасии. В результате Народный фронт обратился к ГИБДД и прокуратуре обратить внимание на фотографии.

До этого в Саратове жители пожаловались на произвольную парковку, которую водители организовали прямо у памятника павшим бойцам спецназа в самом центре города. Отмечается, что разговоры с автомобилистами не помогли.