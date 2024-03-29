Компания АвтоВАЗ начала сборку автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке местного партнера. До конца года там планируется запустить сборку и других моделей - семейств Niva и Vesta. Российская газета

Глава компании Максим Соколов отметил, что в течение нескольких лет компания может выйти на годовые объемы производства до 4-5 тыс. автомобилей. Зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей организованы "на одной из местных производственных площадок". ТАСС

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ намерен зарегистрировать новые товарные знаки для возможных будущих моделей — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Газета.Ru