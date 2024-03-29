Грузовики с автопилотом хотят выпустить на ЦКАД

Власти и компании, принимающие участие в испытаниях беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева», начали обсуждать расширение эксперимента на другие платные магистрали. Так, на сегодняшний день автономные машины хотят выпустить на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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«Технология, которая сегодня представлена нами и "СберАвтоТехом" на М-11 — это перевозка между двумя точками по федеральной автотрассе. Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом и Минтрансом расширение этого проекта — либо в пределах ЦКАД, либо на М-12», — отметил глава компании NatCar Илья Саттаров.

По его словам, экономически беспилотные перевозки грузов выгодны на маршрутах протяжённостью от 700 до 1000 мм, но только при условии, что машина будет работать 22 часа в сутки. Однако на сегодняшний день этот вид перевозок не окупается, в том числе из-за водителя в кабине машины. Дело в том, что в ходе тестов за дорожной обстановкой обязательно должен следить живой человек, готовый взять управление на себя.

«Вопрос — насколько и как всё это должно и будет масштабироваться. Конечно, сейчас, если говорить прямо, экономики в беспилотных автомобильных грузоперевозках просто нет. Нынешний беспилотный автомобиль сегодня не может конкурировать с традиционно управляемым — это просто вдвое дороже. Питать иллюзию, что беспилотник завтра поедет в городском потоке, не стоит — это невозможно», — заключил топ-менеджер.

Тем не менее, по мнению эксперта, через несколько лет на беспилотные грузоперевозки будет приходиться примерно 10-15% объёма. Саттаров подчеркнул, что в нынешних реалиях это максимально оптимистичный прогноз.