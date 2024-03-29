Число камер, следящих за нарушениями на электросамокатах, хотят нарастить

В Москве могут увеличить количество камер, которые автоматически выявляют нарушения пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале, об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, технологию выявления нарушений успешно протестировали еще до начала сезона. Камеры подключены к нейросети и автоматически выявляют опасные действия, а после передают информацию о них операторам проката. Установили устройства на участках с высокой плотностью поездок и там, где чаще всего происходят аварии.

«Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено», — добавил Лискутов.

В дептрансе также напомнили, что в текущем сезоне на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) также появились специальные номера. Ими оснастят все арендные электросамокаты и велосипеды. Кроме того, власти прорабатывают вопрос контроля за электровелосипедами, которыми пользуются курьеры служб доставки.