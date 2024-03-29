Российские ПДД точечно скорректируют

Решено ограничиться точечными корректировками. Они коснутся, в частности, электросамокатов и беспилотников. Профильные эксперты также поддержали «эволюционный» подход. МВД и Общественная палата (ОП) подготовили предложения по изменению правил.

Об избрании эволюционного пути в плане совершенствования российских ПДД сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, в ближайшее время правила дорожного движения вряд ли изменятся радикально. Срок предоставления предложений о совершенствовании ПДД истекает 1 апреля 2024 года. В среду состоялся круглый стол, посвящённый данной теме.

В ноябре 2023 года член ОП Александр Холодов предложил создать абсолютно новые правила дорожного движения и отказаться от точечных правок. Актуальная редакция ПДД содержит множество неточностей и устаревших формулировок. По данным источника, Холодов предлагает запустить два параллельных процесса: подготовку точечных правок и работу над совершенно новыми ПДД с обновлённой структурой, терминологией и формулировками. Действующие правила рассчитаны до 1 марта 2029 года.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заверил, что МВД готово работать с ОП над новыми поправками и текстом. При этом он подчеркнул, что менять правила следует осторожно. Полицейское ведомство проинформировало кабмин о подготовке точечных изменений в ПДД по регулированию движения СИМ и беспилотных автомобилей. Эксперты также в целом поддержали эволюционный подход.

Ранее, напомним, стало известно, что в России хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД на переездах. С такой инициативой выступают депутаты.