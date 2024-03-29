Расширен список оснований для приостановки выдачи прав

Изменения вступят в силу с 1 апреля. Соответствующие правки были внесены в постановление правительства в декабре 2023 года.

С расширенным списком оснований для приостановки экзамена на знание ПДД и выдачи водительских удостоверений ознакомилось агентство РИА Новости. По данным источника, с 1 апреля, в частности, права не будут выдаваться при просроченном паспорте или при неявке в военкомат по повестке.

«Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя», — конкретизируется в постановлении.

Процедура будет приостанавливаться до момента, пока не будет предоставлен действующий документ.

Также выдача водительских прав будет приостанавливаться при истёкшем сроке медицинского заключения и при невозможности кандидата явиться в инспекцию в назначенный день. Главным новшеством является приостановка экзамена на знание ПДД и выдачи водительских прав, если в отношении кандидаты приняты меры для обеспечения его явки в военкомат.

Ранее стало известно, что ГИБДД не будет выдавать водительские права без СНИЛС.