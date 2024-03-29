Chery готовит ещё один брутальный кроссовер

Предполагается, что новый SUV окажется дешевле уже продающейся модели с индексом 03. Публичную премьеру новинка может справить в рамках Пекинского автосалона, который откроется в конце апреля.

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Отдельный бренд iCar в и без того обширном портфолио компании Chery появился в прошлом году, он создан специально для электрифицированных машин. Серийным первенцем стал брутальный электрокроссовер с индексом 03: на родине его продажи стартовали в том же 2023-м. И вот анонсирован еще один SUV, считается, что это тоже электрокар. Второй кросс заявлен под именем V23, но пока точно неизвестно – это концепт или уже товарная модель.

Судя по тизерам, у iCar V23 тоже будет «суровый» облик. Особенности дизайна – угловатый кузов, внушительный обвес и крупные зеркала на отдельных ножках. Головная оптика – оригинальная, с тремя горизонтальными светодиодными секциями, тогда как iCar 03 имеет «клыки». Габариты V23 еще не раскрыты, впрочем, он вроде бы меньше iCar 03. Длина последней модели равна 4406 мм (с учетом бокса на распашной багажной двери), колесная база – 2715 мм.

Интерьер не засвечен. Внутри iCar 03 установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, боковые дефлекторы обдува сделаны вертикальными: не исключено, что салон iCar V23 оформят в том же ключе.

О технике пока ни слова. У базового iCar 03 один 184-сильный электромотор на задней оси, дорогие версии – с полным приводом, то есть с двумя двигателями, которые вместе выдают 279 л.с. В зависимости от исполнения для этой модели предусмотрены батареи емкостью 50,63 кВт*ч, 65,69 кВт*ч или 69,77 кВт*ч. Запас хода – от 401 до 501 км по циклу CLTC.

Публичный показ iCar V23 могут провести в конце апреля на Пекинском автосалоне. Некоторые местные профильные СМИ считают, что этот кросс окажется дешевле iCar 03. «Тройка» сегодня стоит от 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 394 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем на некоторых экспортных рынках электрокроссовер iCar 03 появится как Jaecoo 6. То есть вполне возможно, что за пределами Китая V23 впоследствии тоже «отдадут» другому суббренду Chery.