Камеры в Москве начали фиксировать нарушения СИМ

В столице начали работу камеры с нейросетью, которые фиксируют нарушения при езде на электрических самокатах и велосипедах. Как отметили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД), мера должна повысить безопасность дорожного движения.

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При этом в ведомстве признали, что речь идёт только об арендной технике, личные самокаты, моноколёса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) никто по-прежнему не контролирует. Впрочем, в перспективе не исключено усиление надзора за курьерами различных служб доставки на электровелосипедах. Уточняется, что вопрос уже прорабатывается.

«Перед началом сезона ЦОДД успешно протестировал новую технологию, которая позволяет автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах. Теперь камеры с нейросетью автоматически фиксируют опасные действия и передают информацию операторам проката. Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено. Мы продолжаем делать сервис аренды еще безопаснее – это приоритетная задача», — отметили в центре.

Отмечается, что в первую очередь, речь идёт об участках с высокой плотностью поездок, а также в очагах аварийности.

В ЦОДД также напомнили, что в 2024 году на кикшериновой технике появились номера, которые позволяют оперативно идентифицировать нарушителей. Впрочем, сами пользователи уже начали пользоваться скотчем для их сокрытия.