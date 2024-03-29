Kia отзывает кроссоверы Telluride, которые откатываются с парковки

Компания Kia в США проведет отзывную компанию в отношении 427,4 тыс. автомобилей Telluride, которые могут самопроизвольно укатиться с парковки. Об этом сообщает Motor1.

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Отзывная кампания коснется автомобилей, выпущенных в 2020-2024 годах. Проблема связана с дефектом сборки трансмиссии: выяснилось, что промежуточный вал и правый приводной вал могут не полностью входить в зацепление, что со временем приводит к повреждению шлицев на промежуточном валу. Если автомобиль при этом припаркован (в коробке передач включен режим P) и не зафиксирован дополнительно стояночным тормозом, машина может прийти в движение и самопроизвольно укатиться.

Проблема была выявлена Kia в 2022 году, а два года спустя насчитывалось 16 автомобилей, которые со скрежетом передвигались в режиме «паркинг». Повреждение шлицов на валу было обнаружено у шести автомобилей, что побудило автопроизводителя объявить отзывную кампанию. До ее завершения владельцам Telluride рекомендуется всегда фиксировать машину стояночным тормозом.