До России добрался новый рамный внедорожник Tank 400

Рамный внедорожник Tank 400, представленный на автосалоне в Шанхае в апреле прошлого года, добрался до России. Пока еще незнакомую россиянам новинку выставил на продажу официальный дилер Toyota из Москвы, запросив за нее 5 490 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Tank

За эти деньги предлагается экземпляр в комплектации Super, в которую, судя по описанию, входят передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, светодиодные фары с системой управления дальним светом, а также электрообогревы зеркал, руля и передних сидений.

Кроме того, у такого Tank 400 есть беспроводная зарядка для смартфона, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники с камерой кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаный салон, вентиляция, массаж и электрорегулировки передних кресел с памятью настроек, атмосферная подсветка и панорамная крыша с люком.

Силовой агрегат гибридный. Он представляет собой подзаряжаемую гибридную силовую установку, состоящую из 2,0-литрового 245-сильного турбомотора и 163-сильного электродвигателя, встроенного в девятиступенчатый «автомат». Пиковая отдача всей системы составляет 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 37,1 кВт*ч позволяет проезжать на электричестве до 105 километров.

Привод у Tank 400 полный. На нем стоит традиционная для подобных внедорожников система, когда мощность на передний мост отбирает электронноуправляемая многодисковая муфта. В раздаточной коробке есть понижающая передача, а для межколесных дифференциалов предусмотрены принудительные блокировки.