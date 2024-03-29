Суды стали назначать реальные сроки за подставы на дорогах

МВД и Следственный комитет стали регулярно привлекать мошенников за подставы на дорогах. А суды стали назначать за такие преступления наказание в виде реальных сроков лишения свободы.

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Напомним, ранее, с подачи Российского союза страховщиков, после анализа ДТП, совершенных в Ульяновске с 2020 по 2022 годы, правоохранители задержали банду из 15 человек. Среди них были и сотрудники ГИБДД, и эксперты по оценке повреждений автомобилей. Всем им назначены реальные сроки заключения. Максимальный - 17 лет лишения свободы - получил бывший сотрудник ГИБДД. И вот - новая история.

"АльфаСтрахование" помогла сотрудникам правоохранительных органов в Архангельской области пресечь деятельность мошенников. В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе преступную деятельность в 2016-2019 годах развернули 18 человек.

По версии следствия, они умышленно организовывали ДТП, а после обращались в страховые компании за выплатами. Все события происходили на окраине городов, где в темное время суток плохое освещение, нет людей и камер. В аварии попадали одни и те же подставные автомобили, но во избежание подозрений их фиктивно переоформляли на новых владельцев по договорам купли-продажи.

В результате инсценировки ряда ДТП преступники незаконно присвоили более 3 миллионов рублей. Однако в ряде случаев при проверке документов страховым компаниям удалось предотвратить хищение - всего более чем на 1,5 миллиона рублей.

Восемь участников группировки получили реальные сроки и будут отбывать их в колониях общего и строгого режимов. Помимо этого, им начислены штрафы до 300 тысяч рублей. Глава группировки осужден на пять лет исправительной колонии.

Хочется надеяться, что после такой активности правоохранительных органов количество автоподстав на дорогах снизится. Просто возмещением ущерба, штрафами и условными сроками мошенникам теперь не отделаться.