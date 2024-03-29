АвтоВАЗ модернизировал производство «Весты»

«АвтоВАЗ» продолжает улучшать и модернизировать свое производство. На этот раз в центре внимания оказалась автоматизация рабочих процессов в цехе сборки силовых агрегатов для LADA Vesta.

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По словам представителей завода в Тольятти, модернизация линии участка сбора двигателей и оптимизация их «перетаривания» позволила улучшить условия труда, а в расчете за целый год она сэкономит предприятию около 6 млн рублей.

«Оптимизировано перетаривание двигателей. Оператор загружает сразу непосредственно ДВС на телегу подсбора, и далее двигатель едет на сборку. Была произведена большая работа. Мы заместили и изготовили новую линию, запустили живые телеги и изготовили под них столы подсбора, на которых полностью идет сборка», — рассказал начальник цеха сборки и установки силовых агрегатов Денис Шилкин.

Проведенная модернизация также позволила высвободить часть рабочих под установку новой автоматической трансмиссии, а процесс сборки двигателей стал удобнее благодаря внедрению поворотных столов.

«Если на старой линии двигатель ехал, его нельзя было перевернуть. То сейчас оператор может в любой момент нажать рычажок, перевернуть двигатель», — объяснил Денис Шилкин.

В настоящее время модернизация продолжается. На данном этапе заводчане настраивают систему Pick to light, благодаря которой сборщики смогут еще более качественно и без ошибок формировать кит-комплекты.