В России упростят контроль над легальностью такси

С 2025 года МВД и власти российских регионов смогут получать из федеральной системы «Такси» данные о полисах ОСАГО и ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) автомобилей такси. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на программу Минтранса по цифровой трансформации.

Данные о полисах станут доступны региональным чиновникам благодаря объединению информационных систем «Такси» и «АИС страхование».

Уполномоченный орган сможет найти в системе «Такси» информацию о наличии полиса, дате его выдачи и сроке действия. В Минтрансе объяснили, что благодаря этому в России появится единый источник информации о легальности участников рынка такси.

Система «Такси» используется во всех российских регионах. В региональных реестрах находятся более 79 тысяч перевозчиков, 512 тысяч машин и 11 тысяч служб заказа такси.

В Общественном совете по развитию такси «Коммерсанту» рассказали, что сейчас проверки наличия ОСАГО с отметкой «для такси» осуществляются вручную. Наличие ОСГОП начнут в обязательном порядке проверять с 1 сентября 2024 года.

Опрошенные газетой эксперты подчеркнули, что отсутствие ОСАГО - повод для приостановки и аннулирования лицензии на перевозки.

Директор управляющей организации сервиса такси «Максим» Максим Шушарин рассказал, что стоимость полиса для авто из таксопарка в 10-12 раз выше, чем для личных машин, и «80-100 процентов» всех перевозчиков - «самозанятые водители на личных автомобилях».