Toyota назвала сроки старта серийного выпуска электроверсии пикапа Hilux

Toyota выпустит электрическую версию пикапа Hilux в 2025 году. Как сообщает Reuters, о планах компании рассказал представитель тайского отделения автопроизводителя Нориаки Ямасита.

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Напомним, что Toyota представила полностью электрическую версию автомобиля в 2022 году, в честь 60-летия работы компании в Таиланде. Ожидается, что в следующем месяце властям тайского города Паттайя передадут около дюжины Hilux EV, которые будут использоваться в качестве общественного транспорта на туристических направлениях.

По словам Ямаситы, серийное производство электрической версии Hilux запустят через год. При этом он не уточнил, где будет проходить сборка автомобилей. Само заявление прозвучало через несколько дней после того, как тайское правительство объявило о запуске производства электропикапов Isuzu D-MAX в 2025 году.

Агентство отмечает, что кроме японских автопроизводителей на тайском рынке активно работают и китайские компании — BYD, Changan и Great Wall Motors. Они вложили в производственные объекты в Таиланде в общей сложности 1,44 млрд долларов.