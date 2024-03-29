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Xiaomi озвучила объем продаж SU7 за четыре минуты

Китайская корпорация Xiaomi за четыре минуты с начала презентации продала 10 тысяч новых электрокаров SU7, а в последующие три минуты это количество удвоилось. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня пишут «Известия».

Xiaomi озвучила объем продаж SU7 за четыре минуты
© globallookpress.com

Ранее корпорация опубликовала видео, на котором директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично провел «распаковку» первого электромобиля компании — SU7 Max. В ролике он открыл дверь с помощью NFC-чипа, прислонив часы к машине. Электромобиль после этого сразу применяет настройки для конкретного водителя. Также после открытия срабатывает доводчик водительской двери и поднимается встроенный в багажник спойлер.

Цена новинки держалась в секрете и была обнародована только на презентации машины, которая состоялась 28 марта. Стоимость SU7 составила 215 900 юаней (почти 3 млн рублей).

На пресс-конференции были также объявлены первые девять цветов кузова SU7: лазурный, титаново-серый, темно-оливковый, пурпурный, жемчужно-белый, метеоритно-голубой, кембрийско-серый, бриллиантово-черный и лавово-оранжевый. Сам салон может быть выполнен в сером, светло-красном, фиолетовом и черных цветах.

В компании отметили, что в стандартной комплектации SU7 имеет запас хода 700 км, а электрокар в версии Max за 299 900 юаней (4 млн рублей) может проехать 810 км.

«Xiaomi SU7 — самая быстрая и мощная модель в пределах 500 тыс. юаней», - заверил Лэй Цзюнь.

Напомним, что ранее компания Toyota запатентовала «квадратный» электрокар X-Van Gear, который позиционируется как семейный автомобиль повышенной проходимости для путешествий. Машину отличает отсутствие средних стоек и раздвижные двери. Передняя панель концепта была выполнена в виде столешницы, на которой расположились экраны мультимедийной системы. Из сидений заднего ряда можно сделать стол, а кресло переднего пассажира способно поворачиваться на 180 градусов.

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