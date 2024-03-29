Xiaomi озвучила объем продаж SU7 за четыре минуты

Китайская корпорация Xiaomi за четыре минуты с начала презентации продала 10 тысяч новых электрокаров SU7, а в последующие три минуты это количество удвоилось. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня пишут «Известия».

Ранее корпорация опубликовала видео, на котором директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично провел «распаковку» первого электромобиля компании — SU7 Max. В ролике он открыл дверь с помощью NFC-чипа, прислонив часы к машине. Электромобиль после этого сразу применяет настройки для конкретного водителя. Также после открытия срабатывает доводчик водительской двери и поднимается встроенный в багажник спойлер.

Цена новинки держалась в секрете и была обнародована только на презентации машины, которая состоялась 28 марта. Стоимость SU7 составила 215 900 юаней (почти 3 млн рублей).

На пресс-конференции были также объявлены первые девять цветов кузова SU7: лазурный, титаново-серый, темно-оливковый, пурпурный, жемчужно-белый, метеоритно-голубой, кембрийско-серый, бриллиантово-черный и лавово-оранжевый. Сам салон может быть выполнен в сером, светло-красном, фиолетовом и черных цветах.

В компании отметили, что в стандартной комплектации SU7 имеет запас хода 700 км, а электрокар в версии Max за 299 900 юаней (4 млн рублей) может проехать 810 км.

«Xiaomi SU7 — самая быстрая и мощная модель в пределах 500 тыс. юаней», - заверил Лэй Цзюнь.

Напомним, что ранее компания Toyota запатентовала «квадратный» электрокар X-Van Gear, который позиционируется как семейный автомобиль повышенной проходимости для путешествий. Машину отличает отсутствие средних стоек и раздвижные двери. Передняя панель концепта была выполнена в виде столешницы, на которой расположились экраны мультимедийной системы. Из сидений заднего ряда можно сделать стол, а кресло переднего пассажира способно поворачиваться на 180 градусов.