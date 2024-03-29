Pagani создал гоночный симулятор в стилистке гиперкара Huayra R

Итальянский производитель автомобилей Pagani совместно с Racing Unleashed создал собственный гоночный симулятор, выполненный в стилистике гиперкара Pagani Huayra R. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Разработка началась еще в 2020 году и в ней участвовали сразу два подразделения итальянского бренда. Длина получившегося симулятора составляет 3,1 метра, а ширина — 1,7 метра. Большинство элементов корпуса выполнены из карбона и окрашены в темно-зеленый цвет, который дополняют красные полосы.

В Pagani утверждают, что руль и сидение максимально точно передают ощущения управления настоящим Huayra R — разработчики воспроизвели даже вибрации и звук мотора автомобиля. Отмечается, что в комплекте идут VR-гарнитура, аудиосистема 5.1 и система амортизации сидения.

Сперва установку предложат владельцам реальных Huayra R, а уже после она станет доступна для покупки всем желающим. Стоимость устройства и сроки его выпуска на рынок автопроизводитель не уточняет.