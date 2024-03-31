Нигерия намерена приступить к сборке автомобилей

Правительство Нигерии планирует начать сборку автомобилей на территории страны. Об этом заявила министр промышленности, торговли и инвестиций республики Дорис Аните на церемонии запуска плана развития автомобилестроительной промышленности африканской страны.

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"Нигерия способна сама производить машины: у нас довольно сырья, нет недостатка в знаниях, имеется обширный рынок сбыта, а теперь мы еще располагаем и планом производства автомобилей. Речь идет о мотоциклах, легковых автомобилях и тяжелых грузовиках", - привела ее слова газета Daily Post.

Согласно представленному плану, через 10 лет в стране должно быть налажено производство всего ассортимента средств транспорта.

"Задача состоит в том, чтобы снизить отпускные цены и сделать их доступными для среднего нигерийца", - заключила Аните.

Для инвесторов в автосборочное производство предусмотрены пятилетние налоговые каникулы, отметил генеральный директор Национального совета автомобильного дизайна и развития Джозеф Осанипин.

"Эти налоговые инициативы призваны способствовать развитию производства автокомпонентов", - подчеркнул он.

В 2022-2023 годах импорт автомобилей в Нигерию вырос на 226,46%, до 1 063 трлн найр (около $700 млн), свидетельствуют данные Национального статистического бюро.

Автомобильная промышленность Нигерии зародилась в 1950-х годах. Компании Federated Motors Industries и SCOA занималась сборкой соответственно грузовиков Bedford TJ и пикапов Peugeot 404. На волне нефтяного бума 1970-х началась локализация производства, наиболее популярными брендами стали Peugeot и Volkswagen среди легковых машин и Leyland и Bedford среди грузовиков. Однако затем местное производство стало слишком дорогостоящим, и к 2000 году на рынке Нигерии стали доминировать подержанные машины иностранной сборки.

Планы по возрождению нигерийской автомобильной промышленности связаны с высоким спросом на автомобили в стране. По оценкам экспертов, он составляет 500 тыс. машин в год, из них 100 тыс. приходится на новые, что связано с бурным ростом численности среднего класса страны (свыше 40 млн). Согласно данным исследования Lagos Business School, при наличии доступного кредита спрос на автомобили может достичь миллиона в год.