Российский завод Haval приступил к строительству нового цеха штамповки

В настоящее время на территории предприятия уже идёт подготовка к увеличению площади предприятия. Второй цех разместится рядом с уже существующим.

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В ходе экскурсии для журналистов по заводу Haval на территории индустриального парка «Узловая» в Узловском районе Тульской области представители предприятия поделились дальнейшими планами по расширению производства. В частности, выяснилось, что уже идут работы по созданию нового, второго цеха штамповочного производства, который разместится рядом с действующим. Идёт подготовка участка под строительство.

Ныне действующая закрытая линия штамповки с шестью промышленными роботами и пресс-машиной позволяет изготавливать крупногабаритные панели кузова. В частности, непосредственно в России изготавливаются боковины кузова и все другие детали методом холодного прессования. Элементы выполняются из оцинкованной стали российского и китайского производства. На предприятии штампуются днище, боковины, дверные панели и многое другое для всех Haval российской сборки.

© Haval

© Haval

Существующая прессовая линия испанского производства фирмы Fagor состоит из четырёх прессов общей массой 1 700 тонн. Штампы для них поставляются в Россию из Китая. Каждый час пресс позволяет выпускать по 360 деталей. Каждая 50-я из них проходит контроль на соблюдение параметров. Сейчас процент брака не превышает 5%, однако в перспективе он будет снижен до 2%. Новая, вторая линия штамповки позволить удвоить объёмы производства деталей кузова. Сроки открытия новой линии на предприятии не уточнили.

Ранее, напомним, Haval анонсировал обновлённый Dargo. Автомобиль доберётся до России.