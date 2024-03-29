В России подешевела самая дорогая «Нива»

«АвтоВАЗ» пересмотрел гамму комплектаций внедорожника LADA Niva Travel и вместе с тем снизил стоимость самой дорогой его версии на 13 тысяч рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов компании в марте 2024 года.

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Так, из комплектаций LADA Niva Travel 2023 года исчезли версия Comfort Off-road, которая стоила 1 337 900 рублей, и специальная версия KHL стоимостью 1 483 900 рублей, посвященная партнерству «АвтоВАЗа» с Континентальной хоккейной лигой КХЛ).

Комплектация Comfort Off-road – это «улучшенный» вариант предыдущего по статусу исполнения Comfort. В машинах 2024 года выпуска его отличает наличие молдингов боковых дверей, 16-дюймовых литых дисков, зеркала в противосолнечном пассажирском козырьке, «противотуманок» и черной обивки потолка.

Что касается специальной версии KHL, то ее оснащение включает все опции максимальной комплектации Luxe, дополненные эксклюзивной символикой КХЛ на стойке и порогах кузова, а также фирменными аксессуарами, среди которых коврики в салон и багажник, сумка-органайзер для размещения в левой или правой нише багажника, фартук багажного ковра (им можно прикрыть бампер при погрузке или разгрузке), а также рюкзак и термокружка с логотипами серии.

Исключив из «прайса» и конфигуратора «прошлогоднюю» спецверсию KHL, «АвтоВАЗ» одновременно с этим снизил стоимость ее «преемницы» — «свежей» комплектации KHL’24, имеющей ABS, EBD и более экологичный двигатель класса «Евро-5». Она подешевела на 13 тысяч рублей и теперь стоит 1 481 900 рублей, все равно оставаясь самым дорогим исполнением LADA Niva Travel из всех.

Причина, по которой самая дорогая «Нива» могла подешеветь, неизвестна, но, судя по «прайсу», в ней больше нет заводского пакета Off-road стоимостью 25 тысяч рублей (состоит из шноркеля и легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными A/T шинами), который входил в «прошлогоднюю» спецверсию KHL по умолчанию.