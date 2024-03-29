Рассчитаны средние траты на подготовку машины к весне-лету 2024 года

Аналитики ресурса «Чек Индекс» подсчитали, что в 2024 году подготовка автомобилей к теплому сезону обходится водителям в среднем в 27 тысяч рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

Аналитики сравнивали цены с 1 по 27 марта на основе информации о продажах из сетевой и традиционной торговли.

По оценке экспертов, цены на подготовку авто к весне-лету упали в России на два процента по сравнению с 2023-м. Общая стоимость подготовки снизились из-за подешевевших летних шин. Однако подготовка, не касающаяся покупки шины, обходится в 4,5 тысячи рублей - это на 12 процентов больше, чем год назад.

Шиномонтаж в среднем стоит в 2240 рублей на комплект шин (рост цен на 13 процентов). Автомойка весной 2024-го обходится в среднем 1088 рублей (рост на 17 процентов).

Летнюю резину в марте можно купить в среднем за 5 614 рублей - это на восемь процентов дешевле, чем в 2023-м. Средняя стоимость «омывайки» достигла 277 рублей (рост на 13 процентов). А один набор щеток стоит в среднем 942 рубля (на пять процентов дороже).

Средние цены варьируются в зависимости от региона. В Москве средний чек на набор таких услуг и товаров составляет 29 568 рублей (минус один процент к прошлому году), а в Краснодаре - 28 890 рублей (рост на четыре процента).

Ранее в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» сообщили, что в 2023 году стоимость шин для легковых авто в РФ упала на пять процентов. Объем предложения за год вырос с 64,7 миллиона до 70,65 миллиона покрышек.