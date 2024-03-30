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За два месяца в России продали китайских машин на 387 миллиардов рублей

В период с января по февраль текущего года, в России было реализовано легковых автомобилей, произведенных в Китае, на сумму 386,9 миллиардов рублей. При этом 219,4 миллиардов рублей приходится на февраль.

Резкий рост: За два месяца в РФ продали китайских машин на 387 млрд рублей
© Car.ru

Общая сумма выручки от реализации легковых автомобилей всех марок на российском рынке по итогам первых двух месяцев 2024 года составила 569 млрд. рублей. На реализацию китайских автомобилей приходится 69% от общей суммы. 19% приходится на машины, выпущенные в европейских странах, которые официально не поставляются в Россию, а ввозятся путем параллельного импорта. 12% выручки пришлось на российские автомобильные марки.

На первом месте среди лидеров продаж китайских автомобилей находится бренд Geely с суммой в 76,5 млрд. рублей, второе место было отдано Chery – 56,1 млрд. рублей, замыкает тройку лидеров производитель Haval - 55,5 млрд. рублей.

Самой востребованной моделью стал Geely Monjaro, всего за два месяца было реализовано автомобилей на сумму 39,7 млрд. рублей. Haval Jolion принес прибыль 19,7 млрд. рублей, Li L7 – 19,7 млрд. рублей, Li L9 – 18,4 млрд. рублей, замыкает пятерку лидеров кроссовер Omoda C5, который весной текущего года должен получить бюджетную версию, с суммой выручки 14,4 млрд. рублей.

Напомним, что китайские автомобильные производители рекордными темпами наращивают свое присутствие на российском рынке. Так, в 2022 году в России официально было зарегистрировано 11 автомарок, в 2024 году их число увеличилось до 24. Если взять в учет бренды, которые поставляют автомобили путем параллельного импорта, то их число насчитывает 53 марки. Доля китайские легковых автомобилей на российском рынке исчисляется в 56% от общего числа представленных марок.

Автоновости
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