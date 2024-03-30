Резкий рост: За два месяца в РФ продали китайских машин на 387 млрд рублей

В период с января по февраль текущего года, в России было реализовано легковых автомобилей, произведенных в Китае, на сумму 386,9 миллиардов рублей. При этом 219,4 миллиардов рублей приходится на февраль.

Общая сумма выручки от реализации легковых автомобилей всех марок на российском рынке по итогам первых двух месяцев 2024 года составила 569 млрд. рублей. На реализацию китайских автомобилей приходится 69% от общей суммы. 19% приходится на машины, выпущенные в европейских странах, которые официально не поставляются в Россию, а ввозятся путем параллельного импорта. 12% выручки пришлось на российские автомобильные марки.

На первом месте среди лидеров продаж китайских автомобилей находится бренд Geely с суммой в 76,5 млрд. рублей, второе место было отдано Chery – 56,1 млрд. рублей, замыкает тройку лидеров производитель Haval - 55,5 млрд. рублей.

Самой востребованной моделью стал Geely Monjaro, всего за два месяца было реализовано автомобилей на сумму 39,7 млрд. рублей. Haval Jolion принес прибыль 19,7 млрд. рублей, Li L7 – 19,7 млрд. рублей, Li L9 – 18,4 млрд. рублей, замыкает пятерку лидеров кроссовер Omoda C5, который весной текущего года должен получить бюджетную версию, с суммой выручки 14,4 млрд. рублей.

Напомним, что китайские автомобильные производители рекордными темпами наращивают свое присутствие на российском рынке. Так, в 2022 году в России официально было зарегистрировано 11 автомарок, в 2024 году их число увеличилось до 24. Если взять в учет бренды, которые поставляют автомобили путем параллельного импорта, то их число насчитывает 53 марки. Доля китайские легковых автомобилей на российском рынке исчисляется в 56% от общего числа представленных марок.