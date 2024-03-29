Состоялся дебют модернизированного кроссовера Hyundai Tucson

Hyundai представляет обновленную версию Tucson для рынка Северной Америки, продолжая традиции глобальной модели с акцентом на повышенной мощности и современном дизайне салона. Об этом пишет издание SPEEDME.RU.

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Свежий взгляд на гибридные версии Tucson демонстрирует прирост мощности, сохраняя при этом проверенный 1,6-литровый турбо-четырехцилиндровый двигатель. Гибридная модель теперь может похвастаться общей мощностью в 231 лошадиную силу, что на 6 л.с. больше предыдущей версии 2024 года, в то время как плагин-гибрид увеличивает планку до 268 л.с., прибавив 7 л.с. В комплектацию 2025 года включено также регулируемое водителем рекуперативное торможение, дополняющее техническую начинку.

С момента запуска четвертого поколения в 2020 году, Tucson уже зарекомендовал себя на американском рынке. Обновление придает внешности автомобиля более мощный и широкий облик за счет изменений в дизайне радиаторной решетки и защитных элементов.

Интерьер кроссовера получил значительное преображение, предлагая ощущение автомобиля следующего поколения. В духе Ioniq 5, новый Tucson оснащается парой 12,3-дюймовых экранов, объединенных в один блок, что придает кабине высокотехнологичный вид. На рулевом колесе теперь красуется обновленный логотип в форме четырех точек, символизирующих букву «H» в азбуке Морзе, подчеркивая инновационный характер бренда.

С этими обновлениями Hyundai Tucson подтверждает свои амбиции оставаться в авангарде автомобильной индустрии, предлагая водителям не только улучшенную производительность, но и новаторский подход к дизайну и комфорту.