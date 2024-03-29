В Nissan всерьез задумались о возвращении внедорожного Xterra

В мире SUV присутствует заметный интерес к внедорожным характеристикам, и Nissan, который ранее наблюдал за этим трендом издалека, теперь может активно включиться в игру. Как пишет Центральная Служба Новостей, компания уже имеет в своем ассортименте более внедорожную версию Pathfinder, известную как Rock Creek, но она не может сравниться с прочностью и возможностями своего предшественника на раме или старым Xterra.

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Понц Пандикутира, занимающий должность старшего вице-президента и главного офицера по планированию Nissan Americas, поделился информацией о том, что в компании ведутся обсуждения относительно потенциального возрождения Xterra. Он подчеркнул, что в случае возвращения новый Xterra будет нацелен на создание серьезного внедорожника, который при этом останется доступным для потребителей.

Вспоминая о прошлых моделях, Xterra всегда пользовался большой популярностью среди поклонников, несмотря на прекращение его производства около десяти лет назад. Модель 2015 года выделялась своим мощным 4,0-литровым двигателем V6, предлагая впечатляющие 261 лошадиную силу и 381 Нм крутящего момента, с возможностью выбора между задним или полным приводом.

Особое внимание заслуживает версия Pro-4X с ее внедорожными улучшениями и экспедиционным багажником. Планы по возрождению Xterra предполагают, что новая модель будет следовать по стопам Frontier, позиционируясь как прямой конкурент Toyota 4Runner с его мощным 3,8-литровым V6 двигателем.