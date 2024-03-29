Volkswagen Golf отмечает 50-летие с момента запуска в производство

29 марта 1974 года головной завод Volkswagen в немецком Вольфсбурге начал серийный выпуск модели Golf, которой суждено было стать одной из самых массовых в мире — на данный момент изготовлено более 37 млн экземпляров.

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Историю создания Volkswagen Golf мы подробно рассказывали в отдельном большом историческом материале, а здесь лишь зафиксируем памятную дату: Golf перешёл полувековой рубеж с начала производства и продолжает свой жизненный путь. Сейчас компания Volkswagen выпускает Golf восьмого поколения, который недавно пережил плановый рестайлинг.

В прошлом году руководство Volkswagen приняло принципиальное решение разрабатывать «девятый» Golf: он будет полностью электрическим и выйдет на рынок ближе к концу текущего десятилетия.

С момента дебюта Golf стал народным любимчиком и с годами его популярность только росла. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, с 2007 по 2021 год включительно Volkswagen Golf удерживал статус абсолютного европейского бестселлера по итогам годовых продаж. В 2022 году лидерство перехватил французский хэтчбек Peugeot 208, а в 2023-м на первое место вырвался американский электрический кроссовер Tesla Model Y. В январе-феврале текущего года Volkswagen Golf занял второе место в рейтинге самых продаваемых новых автомобилей в Европе после Dacia Sandero: продано 38 081 и 45 777 шт. соответственно.

Поклонники Гольфа не могут договориться о том, какое поколение модели считать самым успешным и эталонным для своего класса и времени, зато многие сходятся в том, что нынешнее восьмое поколение — самое неудачное: в вину этому поколению ставятся спорный дизайн передка и ворох эргономических огрехов, связанных с внедрением в салон сенсорных кнопок. В компании Volkswagen уже признали, что переборщили с сенсорами, но быстро избавиться от них не могут — так что пока терпите, дорогие гольфоводы. Будем надеяться, что девятое поколение Гольфа будет менее противоречивым, чем восьмое, и не расстроит поклонников этой модели.

Девятого поколения Гольфа, кстати, могло и не быть, потому что пять лет назад руководство Volkswagen сделало большую ставку на электрический хэтчбек Volkswagen ID.3: его подавали как эпохальный продукт уровня Beetle и Golf — мол, ID.3 должен стать таким же успешным и массовым. К сожалению или к счастью, но продажи Volkswagen ID.3 оказались сильно меньше ожидаемых, поэтому было решено продолжить эволюцию модели Golf. А в свете начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили, поклонники Гольфа даже надеются, что и в девятом поколении сохранятся версии с ДВС — посмотрим, сбудутся ли эти надежды.