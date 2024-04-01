Rivian временно прекратил принимать заказы на пикап R1T и внедорожник R1S

Американская компания собирается повысить производительность своего завода в Иллинойсе примерно на 30%.

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Rivian Automotive является одним из молодых американских стартапов, который занимается разработкой и производством исключительно электромобилей. Напомним, в компанию изначально инвестировали Ford, Amazon и Cox Automotive. Для организации сборки электрокаров Rivian купила бывший завод Mitsubishi Motors, площадка находится в Нормале (штат Иллинойс).

В актуальной линейке бренда числится пара моделей, речь идёт о соплатформенных пикапе Rivian R1T и внедорожнике R1S. Эти электромобили дебютировали ещё в 2018-м, но до конвейера добрались только в 2021 году. Теперь стало известно о том, что компания приняла решение временно приостановить приём индивидуальных заказов на указанные модели, ограничение, вероятно, будет действовать в течение нескольких следующих месяцев, как минимум до конца лета. Точная дата возобновления приёма заказов пока не обозначена.

Как оказалось, приостановка сбора заявок от потенциальных клиентов связана с планируемой приостановкой работы завода в Иллинойсе. Сообщается, что большую часть нынешней весны компания потратит на переоборудование этой площадки, соответственно, в это время пикапы и внедорожники с конвейера сходить не будут.

Известно, что производство на заводе Rivian будет приостановлено с 5 по 30 апреля текущего года. В компании объяснили необходимость технического переоборудования предприятия потребностью в значительном снижении производственных затрат. В компании считают, что эти изменения в итоге позволят повысить эффективность предприятия примерно на 30%.

По слухам, компания Rivian сейчас занимается модернизацией своей платформы R1. Предполагается, что она ляжет в основу обновлённых R1T и R1S, которые могут быть представлены уже в этом году. Кроме того, СМИ прочат моделям новые топовые версии, которые в том числе будут отличаться за счёт более мощных электрических силовых установок (более 1000 л.с., тогда как у нынешнего флагмана – 835 л.с.).

Напомним, в начале текущего месяца Rivian представил сразу несколько новинок – кроссовер R2, а также пару новых моделей начального уровня – R3 и R3X. Тогда же производитель объявил, что стартовый ценник R2 составит порядка 45 тыс. долларов, однако до выхода новинки на рынок придётся ждать ещё пару лет: не исключено, что стоимость к этому времени будет другой.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, старт производства Rivian R2 намечен на первую половину 2026 года, R3 и R3X отправятся на конвейер позже. Выпускаться новинки будут на том же заводе в Иллинойсе, который скоро отправят на переоборудование. Известно, что сейчас американские дилеры уже принимают предзаказы на кроссовер.