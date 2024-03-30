Самые дорогие и экстравагантные опции от премиальных автопроизводителей

Движение к роскоши — это то, что производители используют, чтобы превзойти конкурентов. Сейчас роскошь уже достигла новых высот в индустрии. Уже недостаточно выпустить отличный автомобиль с отменными характеристиками и превосходной отделкой. Нужно что-то большее — эксклюзивное и приближающее владельца к шику и великолепию. На помощь приходят дико дорогие дополнительные функции. Например, часы Breitling в Bentley Bentayga стоимостью 181 тыс. долларов, гранитная отделка Mercedes-Maybach стоимостью 55 тыс. долларов или карбоновая отделка Bugatti Veyron стоимостью 293 тыс. долларов.

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Отделка дверей серебряной парчой Lexus

За пределами ультрароскошных производителей, таких как Rolls-Royce и Bentley, Lexus превратился в один из самых известных брендов, предлагающих роскошь по более доступной цене. Благодаря высококачественным материалам и передовым технологиям, Lexus стремится обогнать своих конкурентов. И у него это неплохо получается. Помимо высоких рейтингов надёжности и безопасности, японский производитель считается одним из самых премиальных брендов в своём сегменте.

В 2024 году Lexus LS — самый дорогой седан в модельном ряду Lexus. Cтоимость топовой комплектации LS 500h составляет 115 560 долларов. Флагманский автомобиль предлагает необычную отделку под названием Haku — нити серебряной парчи имитируют на дверях блики лунного света на морских волнах. Украшение создаётся вручную: нити наклеиваются на тонкую бумагу и разрезаются на полоски для получения пряжи. Стоит такая отделка 1 200 долларов (111 тыс. рублей). Отделка дверей Haku одновременно отражает историческое японское мастерство и улучшает впечатления от роскошного седана.

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Украшения для интерьера Aston Martin

Культовый бренд в истории британского автомобилестроения берёт своё начало из автоспорта. А современные модели склоняются в сторону агрессивности и производительности. В любом случае Aston Martin старается довести интерьеры своих моделей до максимальной элегантности и изысканности.

Кроссовер Aston Martin DBX пользуется огромным успехом в последние годы. Версия DBX707 стал самым быстрым SUV на рынке и демонстрирует более чем достойное гоночное наследие марки. Помимо скорости и производительности, модель включает в себя множество люксовых деталей интерьера. Например, за 6 900 долларов (638 тыс. рублей) можно украсить салон углеродным волокном, чтобы придать интерьеру современный и изысканный вид. Углеродом затягивается центральная консоль и подрулевые переключатели скоростей. Помимо этого, можно увеличить количество хрома внутри салона.

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Rolls-Royce — буквально синоним автомобильной роскоши. Производитель устанавливает свои стандарты в отрасли, выходя за рамки обычных опций: дизайнерская отделка с любым узором, замысловатая обшивка, узоры на потолке и многое другое. «Звёздное небо», пожалуй, одна из самых популярных и узнаваемых особенностей марки. Впервые светодиоды на потолке появились в автомобилях Rolls-Royce в 2007 году. Опция доступна для моделей Phantom, Ghost и Wraith, а его цена зависит от запроса и стартует от 10 тыс. долларов (924 тыс. рублей).

Кроме того, Rolls-Royce предлагает множество вариантов оформления приборной панели — так называемой The Gallery. Некоторые варианты включают каскадное золото, техническое волокно или особенные индивидуальные цвета

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Отделка салона Mercedes-Maybach GLS

Бренд Maybach был приобретён Mercedes в 2013 году, таким образом он стал суббрендом немецкого автопроизводителя. Сейчас Mercedes-Maybach предлагает три различные модели. Бензиновый кроссовер GLS в версии Maybach снаружи немного отличается от базовой модели Mercedes, чтобы модели можно было отличить друг от друга. Но настоящая магия шильдика Maybach находится внутри. Интерьер GLS с интуитивно понятными технологиями и высококачественными материалами отделки считается одним из лучших в отрасли.

В базовой комплектации Maybach GLS предлагается с кожей Nappa чёрного или коричнево-бежевого цвета. Однако за дополнительные 13 500 долларов (1,25 млн рублей) можно выбрать отделку Crystal White/Silver Gray Pearl, которая превращает салон в полностью безмятежное пространство светлых оттенков. Двухцветная окраска экстерьера тоже стоит недёшево — 22 900 долларов (2,1 млн рублей).

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Роскошное оформление заднего ряда Range Rover SV Signature Suite

Внедорожник Range Rover взял за основу своего прародителя Land Rover и превратился в эксклюзивный премиум, который во всех мелочах подчёркивает статус владельца. В 2024 году самым дорогим Range Rover стал длиннобазный SV Long Wheelbase стоимостью от 234 тыс. долларов. Топовая комплектация предлагает дополнительную опцию SV Signature Suite, которая превращает задний ряд в самое роскошное пространство. В пакет входят сенсорный дисплей, позволяющий пассажирам управлять климатом и музыкой, холодильник с электронным управлением и хрустальной посудой, скульптурные подлокотники и раскладывающийся столик, отделка из кожи и дерева, беспроводная зарядка. За это великолепие дополнительно придётся заплатить 19 740 долларов (более 1,8 млн рублей).