Fisker объявил грандиозные скидки накануне банкротства

Производитель электрокаров Fisker объявил грандиозные скидки перед банкротством. Американский производитель электромобилей Fisker остановил производство машин из-за нехватки средств и оказался на грани банкротства. Чтобы хотя бы временно выправить ситуацию, компания Хенрика Фискера объявила серьёзную распродажу своих складских запасов, чтобы избавиться от уже собранных кроссоверов Ocean и получить деньги в попытке расплатиться по существующим обязательствам. Правда, поклонники марки не оценили такой шаг — скидки на Ocean составляют едва ли не половину стоимости!

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Базовая версия Sport подешевела до 27 299 долларов (скидка 14 000 долларов), средняя комплектация Ultra теперь стоит 37 299 долларов (подешевела на 18 000 долларов), а флагманское исполнение Extreme предлагается за 39 799 долларов — скидка сразу в 40 000 долларов!

Ситуация для компании критическая, поэтому она готова сделать свою модель самым дешёвым новым электромобилем в Северной Америке. И негодования клиентов, которые купили Fisker Ocean в кредит и остались должны банку больше, чем сейчас стоит новый кроссовер, а также их опасения, что вскоре машины останутся без гарантии и сервисной поддержки, Хенрика Фискера уже не волнуют.