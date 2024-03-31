Fisker объявил грандиозные скидки накануне банкротства

Производитель электрокаров Fisker объявил грандиозные скидки перед банкротством. Американский производитель электромобилей Fisker остановил производство машин из-за нехватки средств и оказался на грани банкротства. Чтобы хотя бы временно выправить ситуацию, компания Хенрика Фискера объявила серьёзную распродажу своих складских запасов, чтобы избавиться от уже собранных кроссоверов Ocean и получить деньги в попытке расплатиться по существующим обязательствам. Правда, поклонники марки не оценили такой шаг — скидки на Ocean составляют едва ли не половину стоимости!
Базовая версия Sport подешевела до 27 299 долларов (скидка 14 000 долларов), средняя комплектация Ultra теперь стоит 37 299 долларов (подешевела на 18 000 долларов), а флагманское исполнение Extreme предлагается за 39 799 долларов — скидка сразу в 40 000 долларов!
Ситуация для компании критическая, поэтому она готова сделать свою модель самым дешёвым новым электромобилем в Северной Америке. И негодования клиентов, которые купили Fisker Ocean в кредит и остались должны банку больше, чем сейчас стоит новый кроссовер, а также их опасения, что вскоре машины останутся без гарантии и сервисной поддержки, Хенрика Фискера уже не волнуют.