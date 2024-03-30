Россияне побили пятилетний рекорд по покупке автомобилей в кредит

За февраль число сделок превысило 100 тысяч, а общая сумма займов достигла 150 млрд рублей.

По сравнению с февралём 2023-го, рост двукратный. Даже несмотря на высокие ставки, клиенты активно приобретают новые и подержанные машины. При этом прослеживается явная тенденция на увеличение срока кредита. Почти половина займов оформлена на максимально возможные семь лет. Об этом пишут «Известия».

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Самыми популярными брендами стали Haval, Chery, Geely, Lada и Omoda. При этом средняя сумма кредита на новую машину сейчас превышает полтора миллиона рублей, а на транспортные средства с пробегом — 1 млн 300 тысяч.