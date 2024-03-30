Покраска автомобилей подорожает в России на 30%

Покрасить автомобиль в России станет дороже на 30%, цены вырастут уже «в ближайшее время». Вместо прежних 120 тысяч рублей придется отдать 180 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подорожает как покраска машины целиком, так и перекрашивание деталей. Раньше за одну деталь можно было заплатить от 7 тысяч. Сейчас такая услуга обойдётся в 11 тысяч.

Также примерно на треть выросла оплата труда маляров. Раньше за подбор колера мастер брал 320 рублей за 100 грамм, теперь цены начинаются от 550 рублей.

С декабря автомобилисты рискуют получить новый штраф, а должники лишиться загранпаспорта

За один литр краски придется отдать 2300 (ранее 1200) за шпаклёвку 1300 (700), за расходники 130 (80).

Отмечается, что цены на краску растут из-за ограничения поставок. Краску из Италии, Германии или США приходится ждать около полугода, ее привозят с помощью параллельного импорта. Однако заказывают такой товар, как правило, владельцы автомобилей премиум-класса. Много лакокрасочных материалов поступает из Турции, это более доступный вариант, однако необходимо отслеживать поддельную продукцию.