Автоэксперт объяснил новые правила ввоза иномарок в Россию

В России ужесточается контроль за уплатой таможенной пошлины с импортных автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. С 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Об этом рассказал автоэксперт Максим Кадаков, передает РИА Новости.

Кадаков отметил, что правительство РФ намерено жестче контролировать уплату таможенной пошлины. В странах ЕАЭС таможенные ставки одинаковые, однако в Белоруссии устанавливали определенные льготы, а в Киргизии не всегда отслеживали занижение таможенной стоимости.

Автоэксперт привел пример: юрлица ввозили новую Toyota Camry через Киргизию (через эту страну сейчас ввозится больше всего иномарок), декларируя ее стоимость ниже рыночной, в 10 тысяч долларов. Именно с этой суммы платилась таможенная пошлина.

Теперь с 1 апреля вводится система управления рисками (СУР), она позволит контролировать происхождение автомобилей и других товаров. Планируется, что система будет введена для всех членов ЕАЭС: России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

«Наша таможня сможет смотреть: откуда автомобиль, как он оказался на территории ЕАЭС», — сказал Кадаков.

Правила касаются как юридических, так и физических лиц. Все недоимки (по пошлине, НДС и акцизу) будут сформированы в совокупный платеж и включены в утилизационный сбор. Владелец должен будет заплатить все недоимки, в противном случае он не сможет зарегистрировать машину.