Mansory сделала Rolls-Royce Cullinan в стиле Bugatti Veyron

Тюнинг-ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило доработанный своими силами кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Источником вдохновения для нового проекта послужил гиперкар Bugatti Veyron, доработанный Mansory почти полтора десятка лет назад — он был облачён в кузов из углеродного волокна с хромированными вставками. Объединяет два автомобиля общий стиль и общее имя — Lineo D’Oro.

© Motor.ru

Кроссовер получил новый обвес, включающий в себя передний и задний бамперы, массивный передний сплиттер, пороги, накладки на колёсные арки, задний спойлер и развитый диффузор. Часть элементов выполнена из кованого углеволокна, в который интегрированы частички настоящего золота.

Решётка радиатора, окантовка боковых окон, дверные ручки и накладки на дверях также отделаны золотом. Дополняет экстерьер набор массивных 24-дюймовых кованых дисков с золотой отделкой.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

В салоне все поверхности отделаны роскошной черной кожей с мелкими золотыми деталями, включая окантовку и прострочку. Новую обивку дополняет множество ярких золотых акцентов и деталей из кованого углеродного волокна, отсылающих к экстерьеру автомобиля. Вмешательство в технику ограничилось форсировкой 6,75-литрового V12 — отдачу повысили с 571 до 610 лошадиных сил.