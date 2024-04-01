Летом 2023 года в США на мероприятии The Quail, A Motorsports Gathering состоялась премьера самого экстремального автомобиля в современной модельной линейке Maserati — марка официально представила суперкар Maserati MCXtrema, который создан с прицелом на эксплуатацию на гоночной трассе. 730-сильный трековый суперкар готовят к мелкосерийному производству и компания уже приступила к ездовым испытаниям новинки. Она построена на базе Maserati MC20, но конструктивно и по дизайну имеет с дорожным купе мало общего.

Новинка построена на базе Maserati MC20, но конструктивно и по дизайну имеет с дорожным купе мало общего — в основу лёг облегчённый углепластиковый монокок с интегрированным каркасом безопасности и полностью переработанный кузов с агрессивной аэродинамикой.

В движение машину приводит изрядно модернизированный бензиновый мотор 3.0 V6 Nettuno, который на трековой модели выдаёт 730 лошадиных сил. Тираж Maserati MCXtrema составит 62 экземпляра и все они уже распроданы. Сборка суперкара начнётся во второй половине 2024 года, а поставки трековой модели клиентам намечены на осень.

Пока же право сесть за руль новинки получил прославленный итальянский гонщик Андреа Бертолини, который за рулём Maserati MC12 GT1 стал первым чемпионом FIA GT1 World Championship, а с тех пор является официальным тест-пилотом итальянской марки. Обкатка Maserati MCXtrema прошла на автодроме в Варано де Мелегари на залитом проливным дождём асфальте.