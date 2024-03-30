Назван автомобиль Haval, который россияне чаще всего покупали в феврале

Продажи автомобилей китайского бренда Haval в феврале 2024 года выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За месяц в России было реализовано 21,6 тыс. автомобилей этой марки, в результате чего Haval стал вторым по объему продаж брендом в России, его опережает только отечественная Lada. Рыночная доля Haval в феврале выросла до 11,7% против 9% годом ранее.

Наиболее популярной моделью Haval стал кроссовер Jolion: в феврале 2024 года продано более 5 тыс. этих машин, что в 2,2 раза больше, чем в том же месяце 2023-го. На втором месте среди моделей этой марки кроссовер М6 (почти 2,5 тыс. машин), на третьем — Haval F7 (1,8 тыс. машин).

В марте на российском рынке появился обновленный Haval Jolion. Об автомобильных новинках месяца в России подробно писала «Газета.Ru».