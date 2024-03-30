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Shot: летние шины в России могут подорожать на 30-50%

В России ожидается существенное подорожание летних шин и услуг шиномонтажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В России ожидается подорожание шин и услуг шиномонтажа
© РИА Новости

Эксперты отрасли, опрошенные Shot, отметили, что наибольшее подорожание ожидает шины премиальных марок, которые ввозятся в Россию из Европы. Это такие марки как Nokian, Michelin, Pirelli и Bridgestone. Их стоимость из-за проблем с логистикой увеличивается в среднем вдвое, до 50 тыс. за комплект из четырех колес.

Ожидается и подорожание отечественных шин из-за грядущего сезонного ажиотажа. Подорожание шин и услуг по «переобувке» может составить от 30% до 50%, предупреждает Shot.

До этого стало известно, что в России могут вырасти цены на автомобильные краски и услуги по окраске машин.

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