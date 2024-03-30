Фирма Nissan хочет вернуть миру культовый внедорожник Xterra
Иногда автомобили возвращаются на рынок. Фирма Nissan хочет вернуть миру культовый внедорожник Xterra. На рынке внедорожников (SUV) наблюдается настоящий ажиотаж. Но Nissan пока наблюдал за этим со стороны. Хотя фирма и предлагает более внедорожную версию Pathfinder под названием Rock Creek, эта машина всё же не идет ни в какое сравнение с собственным предшественником на раме или старым Xterra.
Последняя модель опять оказалась в центре внимания после того, как Понц Пандикутира (Старший вице-президент и основной офицер по планированию Nissan Americas) намекнул на возможное появление модели этой серии. Он сделал заявление, что новый Xterra в данный момент является предметом для обсуждения в фирме. Он также добавил, что машина должна будет стать настоящим и очень серьёзным пикапом. При этом также было сказано, что при всех этих условиях, автомобиль ещё и должен быть доступным по цене. Разумеется, по меркам США.
Хотя ничего ещё не утверждено, у Xterra есть множество фанатов, несмотря на то, что производство было прекращено практически десять лет назад. Nissan Xterra 2015 года продавался на рынке по цене в 23 660 долларов (приблизительно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу) и имел 4-литровый мотор V6 мощностью в 261 лошадиную силу и максимальный крутящий момент 381 Нм. Он был оснащён стандартной 5-диапазонной автоматической трансмиссией, хотя для более дорогих вариантов была доступна и шестиступенчатая механика. Покупатели также могли выбирать между задним и полным приводом.
Nissan Xterra Pro-4X была оснащена полноценными защитными пластинами под днищем, электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожной подвеской (с амортизаторами Bilstein).
О данных фактах сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “ЦСН”.