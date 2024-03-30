Иногда автомобили возвращаются на рынок. Фирма Nissan хочет вернуть миру культовый внедорожник Xterra. На рынке внедорожников (SUV) наблюдается настоящий ажиотаж. Но Nissan пока наблюдал за этим со стороны. Хотя фирма и предлагает более внедорожную версию Pathfinder под названием Rock Creek, эта машина всё же не идет ни в какое сравнение с собственным предшественником на раме или старым Xterra.

Последняя модель опять оказалась в центре внимания после того, как Понц Пандикутира (Старший вице-президент и основной офицер по планированию Nissan Americas) намекнул на возможное появление модели этой серии. Он сделал заявление, что новый Xterra в данный момент является предметом для обсуждения в фирме. Он также добавил, что машина должна будет стать настоящим и очень серьёзным пикапом. При этом также было сказано, что при всех этих условиях, автомобиль ещё и должен быть доступным по цене. Разумеется, по меркам США.

Хотя ничего ещё не утверждено, у Xterra есть множество фанатов, несмотря на то, что производство было прекращено практически десять лет назад. Nissan Xterra 2015 года продавался на рынке по цене в 23 660 долларов (приблизительно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу) и имел 4-литровый мотор V6 мощностью в 261 лошадиную силу и максимальный крутящий момент 381 Нм. Он был оснащён стандартной 5-диапазонной автоматической трансмиссией, хотя для более дорогих вариантов была доступна и шестиступенчатая механика. Покупатели также могли выбирать между задним и полным приводом.

Nissan Xterra Pro-4X была оснащена полноценными защитными пластинами под днищем, электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожной подвеской (с амортизаторами Bilstein).

О данных фактах сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “ЦСН”.