Названы самые востребованные автомобили Chery в России

Бренд Chery по итогам продаж февраля текущего года увеличил число реализованных автомобилей на 45,4%, а это 9 933 единиц транспортных средств.

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По итогам продаж первых двух месяцев было продано 18 734 автомобиля марки Chery, прирост составил 51,7% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. При этом бренд занял только четвертую позицию в общем рейтинге реализованных автомобилей.

Лидером продаж марки Chery стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, всего в феврале было реализовано 3 763 автомобиля, данный показатель увеличился в 3,9 раз в сравнение с февралем прошлого года. Вторую строчку занимает модель Chery Tiggo 4 Pro, которая нарастила уровень продаж в 3,3 раза, всего было реализовано 2 767 автомобилей.

Третье место у Chery Tiggo 8 Pro Max с числом проданных автомобилей в 1 129 единицы. В отличие от лидеров бренда, Chery Tiggo 8 Pro Max показал отрицательную динамику.

Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке доступен по цене от 1 600 000 рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 147 лошадиных сил, привод передний, вариатор. Также доступна комплектация с 1,6-литровым мотором, мощностью 150 лошадиных сил, коробка передач роботизированная, привод полный.

В качестве базового оснащения Chery Tiggo 7 Pro Max комплектуется подушками безопасности, антипробуксовочной системой, системой помощи при торможении и старте в горку, датчиками давления в шинах, камерой кругового обзора, задним и передним парктрониками, круиз-контролем, климат-контролем и рядом иных функций.

Автомобили Chery зарекомендовали себя на российском рынке как неприхотливые, выносливые и адаптированные к эксплуатации бездорожью.