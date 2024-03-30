Раскрыты цены люксового автобуса Hongqi для партийной элиты КНР

Премиум-бренд государственного концерна FAW объявил о начале продаж однообъёмника Guoyue. Речь идёт о 7,3-метровом автобусе малого класса с салоном, который рассчитан на 17, 19, 20 или 23 пассажиров. Цены варьируются в диапазоне от 468 до 598 тысяч юаней (эквивалент 66-84 тысяч долларов). Под капотом Hongqi Guoyue безальтернативный бензиновый турбомотор V6!

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У самого роскошного варианта Hongqi Guoyue отделка из натуральной кожи и дерева, есть двухслойные стёкла, телевизор, выдвижная подножка, функциональные столики и даже двухкамерный холодильник! Комфорт водитель на уровне, но излишеств нет: только подогрев стёкол и зеркал, камера заднего вида, системы стабилизации и автоматического торможения.

В отличие от конкурентов новинка Hongqi бензиновая: под капотом 2,95-литровый V6 собственной разработки (303 силы, 420 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат ZF. По официальным данным расход бензина АИ-92 составит 15,9 литра на 100 километров, хотя замеры сделаны по щадящему циклу NEDC. На китайском рынке автобусу предстоит соперничать с Yutong T7.

Концерн FAW выпускает разную технику, в том числе грузовики, поэтому разработка автобуса по спецзаказу не стала сюрпризом. Публикация прайс-листа в открытых источниках означает, что ставку сделают не только на госзакупки: частные парки без труда смогут закупать Hongqi Guoyue. Не исключено, что со временем новинка появится и в России, ведь, к примеру, автобусы Yutong в нашей стране становятся всё популярнее.