В России меняются правила получения водительских прав
С 1 апреля в России зарубежные права на управление автотранспортными средствами будут действовать на протяжении года или до получения водителем вида на жительство в РФ или российского гражданства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на изменения в федеральный закон.
Так, получить водительские права иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.
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Поправки вступают в силу с 1 апреля.
Также с 1 апреля изменятся требования для получения водительских прав. Чтобы сдать экзамен на знание правил дорожного движения и получить удостоверение водителя, нужно предоставить СНИЛС.
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