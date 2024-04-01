Nissan анонсировал Patrol следующего поколения

Японская компания готовит новое поколение своего флагманского внедорожника, и недавно она опубликовала тизер своих будущих новинок, среди которых можно разглядеть и Патрол. Каким он будет?

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Patrol одной из самых старых моделей в гамме компании Nissan, его первое поколение дебютировало в 1951 году (сама же компания основана в 1933 году). Сегодня на конвейере шестая генерация Патрола, которая уже давно стала долгожителем современного автомобильного рынка. Её премьера состоялась в 2010 году, с тех пор внедорожник пережил несколько обновлений, самое существенное из которых изошло осенью 2019 года. В этом году Патролу исполняется 14 лет, что примерно равно двум средним циклам выпуска автомобилей, и уже скоро может быть представлено долгожданное новое поколение.

Ближайшим родственником Патрола последней генерации является внедорожник Infiniti QX80, который появился вслед за Ниссаном в том самом 2010 году (правда, изначально он носил имя QX56). На этот раз ситуация обратная, и первым показали именно вариант от люксового бренда — его премьера состоялась на прошлой неделе.

Версия от Ниссана получит аналогичную архитектуру кузова, при этом практически все кузовные панели (за исключением крыши, вероятно) здесь будут оригинальными. В том числе и двери, так как выдвижные ручки останутся прерогативой более дорогого QX80, в то время как Патрол получит традиционные ручки под «естественный хват». Само собой, у Ниссана полностью оригинальная передняя часть с крупными фарами и С-образными угловатыми ходовыми огнями.

Похожие мотивы будут использованы и в фонарях, которые будут почти объединены светодиодной полоской во всю ширину крышки багажника (скорее всего, по центру этой полоски разместится логотип компании).

Нынешний Nissan Patrol, который носит имя Armada на рынке Северной Америки, оснащён внушительным бензиновым «атмосферником» V8 объёмом 5,6 литра, новое же поколение в соответствии с современными тенденциями в автомобилестроении получит мотор V6 куда меньшего объёма.

Вполне возможно, он будет позаимствован у нового QX80, который оснащается бензиновым битурбированным VR35DDT V6 3.5 мощностью 456 л.с. и с 698 Нм крутящего момента. Для сравнения, вышеупомянутый V8 (как на нынешнем Патроле, так и на QX80 предыдущей уже генерации) выдаёт 405 л.с. и 560 Нм. На смену 7-ступенчатой автоматической коробке передач должен придти 9-ступенчатый «автомат», как и на новом Инфинити.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, на прошлой неделе был представлен кроссовер Nissan Kicks нового поколения.