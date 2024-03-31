Аналитик рассказал, какие автомобили преобладают на вторичном рынке в России

На рынке подержанных автомобилей в России по-прежнему преобладает японская и немецкая продукция. Об этом сообщил агентству Prime руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.

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Доля Японии доходит до 25% (на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года), Германии — 22%, на отечественный автопром приходится 18%.

По его прогнозу, заметные изменения на рынке поддержанных авто можно будет заметить через два-три года, когда на нем станут появляться китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах. Пока что их доля дошла до 3,5%.

Что касается цен, то лидирующую позицию все так же занимают автомобили стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей (21%). По итогам 2023 года в топ-5 вошли машины Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.

До этого сообщалось, что россияне в феврале оформили 101 тыс. займов на покупку автомобиля. Показатель стал максимальным за последние пять лет.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.