Шестицилиндровый Mercedes-Maybach S-Class стал мощнее и экономичнее

Китайский филиал марки раскрыл подробности об удлинённых седанах 2024 модельного года. Начальная версия с индексом «480» получила усовершенствованный мотор: мощность выросла на 10 киловатт (13 лошадиных сил), пиковый крутящий момент стал доступен в большем диапазоне оборотов, а ещё лимузин стал потреблять меньше топлива. Цена неизменна: от 1 468 000 юаней (206 тысяч долларов).

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Шестицилиндровый Mercedes-Maybach S-Class — эксклюзив для Китая, причём продажи начались без малого три года назад, поэтому пришла пора обновлений. Лимузину достался доработанный рядный 3,0-литровый турбомотор М 256 от кроссовера Maybach GLS 480: мощность выросла до 380 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент 500 Нм теперь доступен с 1800 до 5000 оборотов в минуту (было — от 1600 до 4500 об/мин).

Полноприводная трансмиссия 4Matic с 9-ступенчатым автоматом прежняя, но разгон 0-100 сократился с 5,8 до 5,6 секунды. А ещё базовый Maybach S-Class стал немного экономичнее: расход топлива в смешанном цикле сократился с 8,6 до 8,5 литра на 100 километров. Как и прежде, шестицилиндровый лимузин отличается только шильдиками и 19-дюймовыми дисками, но «дискриминации» по опциям нет.

Начинка других «Майбахов» не изменилась: в Поднебесной предлагают бензиновые версии S 580 4Matic (V8, 503 силы, 700 Нм) и S 680 4Matic (V12, 612 сил, 900 Нм), а также заднеприводный гибрид S 580 e (I6, 510 сил, 750 Нм). Самый роскошный двенадцатицилиндровый вариант обрёл центральную подушку безопасности и подорожал до 3,32 миллиона юаней (467 тысяч долларов).