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Названы самые угоняемые автомобили в России

В России по итогам I квартала 2024 года число угонов автомобилей снизилось в три раза. Чаще всего злоумышленники похищали машины марок BMW и Hyundai. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховую компанию «ВСК».

«В 2024 году изменился топ наиболее угоняемых авто. Если ранее антирейтинг возглавляли Hyundai и Kia, то в 2024 году лидерами стали Hyundai и BMW. Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe», — сообщили эксперты.

Отмечается, что не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.

До этого стало известно, что у китайских автомобилей низкая устойчивость к электронному взлому, поэтому они легко становятся добычей угонщиков. Штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему, что позволяет без особых сложностей прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон можно легко отключить, так как он расположен в доступном месте. Нет сложностей и с вскрытием капота.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона.

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