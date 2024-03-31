Компания BMW научит водителей правильно ездить на баварских броневиках. Уже более четырёх десятилетий BMW выпускает автомобили с заводским бронированием, но сами по себе максимальной безопасности они не обеспечат — водителям необходимы специальные знания и навыки, чтобы иметь возможность использовать весь потенциал этих машин в повседневной эксплуатации. Специально для клиентов, которые покупают броневики, немецкая марка разработала и проводит курсы BMW Security Vehicle Training для водителей бронированных машин.

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Двухдневный курс посвящён основам техники вождения бронеавтомобилей. Из-за бронирования и связанной с этим дополнительной массы машины имеют специфическую управляемость, которую необходимо учитывать. В первый день водители учатся различным элементам маневрирования, в том числе экстренному торможению и маневрам уклонения. Программа ночных тренировок включает торможение и маневры уклонения на трассе слалома с чередованием дальнего и ближнего света, а также габаритных огней.

Чтобы имитировать способность ориентироваться и реагировать на различные угрозы на незнакомом маршруте, участники также сталкиваются со взрывами на извилистой лесной дороге. Во второй день, помимо скоростного управления и маневров уклонения в поворотах, в программу обучения включается сценарий реальной угрозы с имитацией нападения.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Другие ключевые компоненты базового модуля включают упреждающее вождение и способность сохранять идеальный обзор даже в условиях стресса. Трёхдневный курс Level 2 дополнительно предусматривает обучения поведению в экстремальных ситуациях, таких как маневры по эвакуации из-под обстрела и упражнения по вождению при контакте с транспортным средством. Кроме того, курсанты обучаются управлению бронеавтомобилем на высокой скорости на гоночной трассе.